Путин: Минобороны подготовит варианты ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа

ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета беспилотниками утром 22 мая. В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. По последним данным, погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается. Возбуждено уголовное дело о теракте.