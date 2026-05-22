Путин: Минобороны подготовит варианты ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа

Также президент сообщил о шести погибших, 39 пострадавших и 15 пропавших без вести.

Минобороны России поручено представить варианты ответа на удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщил на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» президент РФ Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

«В подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому министерству обороны РФ приказано представить свои предложения», — сказал Путин, добавив, что военное ведомство также должно проинформировать об атаке международные организации и сообщества.

ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета беспилотниками утром 22 мая. В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. По последним данным, погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается. Возбуждено уголовное дело о теракте.