Захарова назвала удар ВСУ по Старобельску маркером «оскотиневания» Киева

По факту атаки ВСУ на объекты колледжа в Старобельске возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В результате произошедшего пятиэтажное здание общежития обрушилось вплоть до второго этажа. Из-под его обломков извлекли трех человек и тело одного погибшего. Предполагается, что еще 18 проживавших в общежитии могут быть заблокированными.