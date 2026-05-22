Захарова назвала удар ВСУ по Старобельску маркером «оскотиневания» Киева

«На самом деле, оскотиневание Киевского режима дошло до той стадии, когда ликуют от убийства детей и не скрывают этого», — сказала она.
Захарова также отметила, что после того, как Киев узнал о готовящемся срочном заседании Совбеза ООН из-за удара по Старобельску, украинские власти попытались соорудить неправдоподобную версию событий о якобы ударе по военному объекту ВС РФ в ЛНР.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что удары украинских боевиков были прицельными. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что подверженные атаке объекты являются детскими, поэтому там не может быть военных целей. На этом фоне Россия в тот же день запросила экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН).
По факту атаки ВСУ на объекты колледжа в Старобельске возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В результате произошедшего пятиэтажное здание общежития обрушилось вплоть до второго этажа. Из-под его обломков извлекли трех человек и тело одного погибшего. Предполагается, что еще 18 проживавших в общежитии могут быть заблокированными.
Президент РФ Владимир Путин позже назвал террористическим удар по общежитию колледжа. Также он отметил, удар не был связан с военной инфраструктурой, находящейся поблизости, поскольку таковая в этом районе отсутствует.