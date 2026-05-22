Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В резиденции Макрона прошли обыски

20 мая в Елисейском дворце, резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, прошли обыски, сообщает газета Le Monde. Позже факт обыска подтвердила Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF).

20 мая в Елисейском дворце, резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, прошли обыски, сообщает газета Le Monde. Позже факт обыска подтвердила Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF).

Как пишет издание, обыски прошли в рамках начатого еще в прошлом году расследования возможных случаев коррупции при заключении госконтрактов с компанией Shortcut Events. В последние годы она отвечала за организацию крупных мероприятий для администрации президента, в том числе — церемоний переноса останков выдающихся французских деятелей в Пантеон. По данным сатирического еженедельника Le Canard Enchaine, каждая такая церемония обходилась государству в сумму около €2 млн.

Последний обыск в президентском дворце проводился в 2018 году, когда помощника главы администрации президента Франции Александра Беналля обвинили в нападении на участников первомайской демонстрации.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше