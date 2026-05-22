Путин заявил, что участники «Времени героев» доказали преданность России

Президент России Владимир Путин отметил, что участники программы «Время героев» продемонстрировали верность Родине и готовность к самопожертвованию. Именно такие люди, уверен президент, необходимы для развития, защиты страны, и заботы о ней.
«Вы доказали, не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется», — заявил Путин.
Российский лидер в рамках встречи с участниками программы «Время Героев» провел минуту молчания в память о жертвах удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики. Во время встречи в Кремле президент обратился к выпускникам первого потока программы с просьбой встать и почтить память погибших.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ на теракт ВСУ в Старобельске.