Путин заявил, что участники «Времени героев» доказали преданность России

Российский лидер в рамках встречи с участниками программы «Время Героев» провел минуту молчания в память о жертвах удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики. Во время встречи в Кремле президент обратился к выпускникам первого потока программы с просьбой встать и почтить память погибших.