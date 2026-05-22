Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на колледж в ЛНР «бесчеловечным деянием»

Удар Вооруженных силы Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу в ЛНР — бесчеловечное деяние, не имеющее оправданий, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к митрополиту Северодонецкому и Старобельскому Никодиму, его опубликовала пресс-служба РПЦ.

Источник: РБК

«Это бесчеловечное деяние, направленное против мирных граждан, притом подростков, не имеет оправданий», — говорится в сообщении.

В отдельном обращении к главе ЛНР Леониду Пасечнику патриарх заявил, что с глубокой скорбью воспринял известие об атаке на здания колледжа.

Он отметил, что удар был нанесен по гражданским объектам — учебному корпусу и общежитию колледжа, где находились десятки подростков. По словам патриарха, это свидетельствует о «жестокосердии и безжалостности» совершивших атаку.

В ночь на 22 мая в ЛНР после удара беспилотников обрушилось здание общежития Старобельского колледжа. Всего, по заявлению президента России Владимира Путина, здание в три волны атаковали 16 дронов. В результате налета погибли шесть человек, пострадали 39, еще 15 числятся пропавшими без вести. В момент удара в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Президент назвал произошедшее терактом и поручил Министерству обороны представить варианты ответных мер.

