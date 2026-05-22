Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на колледж в ЛНР «бесчеловечным деянием»

В ночь на 22 мая в ЛНР после удара беспилотников обрушилось здание общежития Старобельского колледжа. Всего, по заявлению президента России Владимира Путина, здание в три волны атаковали 16 дронов. В результате налета погибли шесть человек, пострадали 39, еще 15 числятся пропавшими без вести. В момент удара в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет.