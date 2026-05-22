Режим ЧС регионального характера ввели после удара по колледжу в ЛНР

Режим ЧС регионального характера введен после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате которого погибли шесть человек, а 15 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».
Он отметил, что ситуация в городе «остается сложной».
«Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь», — написал он.
