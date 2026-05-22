Студентку приговорили к пяти годам колонии за попытку вступить в РДК

Суд приговорил к пяти годам колонии общего режима студентку из Москвы Полину Костикову за попытку участия в деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), сообщает столичная прокуратура.
Девушка признана виновной по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
Ей также назначили штраф в размере 250 тыс. руб.
Как заявили в прокуратуре, с января по июнь 2024 года Костикова, находясь за пределами России, установила контакт с одним из представителей РДК «с целью личного участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации». Вернувшись в страну, она продолжила с ним общаться до момента своего задержания в марте 2025 года.
Как пишет ТАСС, Костикова пыталась вступить в ДРК в качестве медика. По версии следствия, за границей она занималась финансовым обеспечением РДК, а после возвращения в Россию — подбором новых участников для организации.
Ранее в прениях сторон гособвинение просило назначить Костиковой восемь лет колонии. Девушка признала вину в полном объеме, передает агентство.