Франция заявила о €6 млрд дополнительных трат из-за войны с Ираном

По словам Лескюра, основная часть дополнительных затрат связана с ростом процентных выплат по госдолгу — они могут увеличиться на €4 млрд. Кроме того, французские власти ожидают снижения налоговых поступлений на фоне замедления экономики. Париж уже ухудшил прогноз роста ВВП на 2026 год с 1% до 0,9%.