Франция заявила о €6 млрд дополнительных трат из-за войны с Ираном

Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что война с Ираном уже привела к дополнительным расходам для французской экономики как минимум на €6 млрд. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
По словам Лескюра, основная часть дополнительных затрат связана с ростом процентных выплат по госдолгу — они могут увеличиться на €4 млрд. Кроме того, французские власти ожидают снижения налоговых поступлений на фоне замедления экономики. Париж уже ухудшил прогноз роста ВВП на 2026 год с 1% до 0,9%.
Министр отметил, что страны G7 пока не обсуждали возможность нового экстренного выпуска стратегических нефтяных резервов для стабилизации энергетического рынка. По его словам, правительства не готовы принимать такое решение, пока не понимают, насколько долгим окажется конфликт с Ираном.
«Мы не можем высвобождать запасы, которые по своей природе ограничены, не имея ясности относительно продолжительности и интенсивности конфликта», — заявил Лескюр.
В марте страны Международного энергетического агентства (МЭА) уже высвободили 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, чтобы смягчить последствия кризиса. Этот шаг помог временно снизить цены на нефть, однако стоимость Brent впоследствии снова выросла — до $108 за баррель.
Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что агентство готово к новым мерам, однако дополнительные интервенции будут зависеть от ситуации на рынке и решения стран-участниц.
Конфликт вокруг Ирана продолжает оказывать давление на мировую экономику. Евросоюз уже снизил прогноз роста экономики региона и повысил ожидания по инфляции. При этом Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, остается частично закрытым из-за угрозы атак на суда.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».