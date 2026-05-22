Путин отметил эффективность российских БПЛА-перехватчиков «Елка» и «Лис»

Президент РФ Владимир Путин отметил эффективность дронов «Елка» и «Лис». Об этом он сообщил в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».
«То, что вы работаете на таком ответственном направлении, вы упомянули БПЛА, такие уже известные в войсках и “Лис”, и “Елка”, и другие», — резюмировал глава государства, ведя диалог с участником программы «Время героев».
По словам главы государства, дроны должны работать ночью и быть оснащены РЛС. Путин назвал важным направлением работы совершенствование систем БПЛА.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России говорил о российском оружии. Большинство вооружения, которое используется в СВО, передовое и не имеет аналогов в мире. Однако востребованность в оружии будет и после завершения СВО. Даже на Западе признают эффективность отдельных российских моделей БПЛА.