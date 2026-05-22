Путин заявил, что его ожидает плотная программа на полях ПМЭФ-2026

Президент России Владимир Путин заявил, что на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) его ожидает плотная и обширная программа мероприятий. Об этом он сообщил во время встречи с выпускниками первого потока программы «Время Героев».
На встрече в Кремле первый замдиректора Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина Денис Погодин пригласил президента лично осмотреть самолет Ил-114−300, который будет показан на форуме.
«Я с удовольствием бы посмотрел. Программа сверстана наверняка, много всяких мероприятий. Но я постараюсь», — ответил Путин.
Напомним, что до главный экономический форум России пройдет с 3 по 6 июня на площадке «Экспофорума» в Санкт-Петербурге. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».