Новым главой Нацразведки США станет ветеран из ЦРУ

Первый заместитель директора Национальной разведки США Аарон Лукас станет исполняющим обязанности главы ведомства, сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Господин Трамп отметил, что нынешняя глава Нацразведки Тулси Габбард покинет пост 30 июня. У ее мужа диагностировали редкую форму рака костей, и она решила подать в отставку, пояснил президент.

Ранее сегодня Дональд Трамп принял Тулси Габбард в Овальном кабинете. Во время встречи она подала заявление об отставке. По данным источника агентства Reuters, знакомого с ситуацией, администрация президента вынудила госпожу Габбард уйти в отставку.

Тулси Габбард возглавила Нацразведку в феврале 2025 года. Аарон Лукас стал первым замглавы Нацразведки в июле того же года. Ему — 55 лет. Более 20 лет он проработал в ЦРУ: начинал как аналитик, потом стал офицером тайных операций, дослужился до начальника станции за рубежом (руководил операциями в стране пребывания).

