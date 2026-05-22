Путин выразил готовность посмотреть на обновленный Ил-114−300 на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пообещал посмотреть в Пулково на модернизированный региональный самолет Ил-114−300 в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я постараюсь посмотреть ваш летательный аппарат», — с улыбкой ответил Путин на соответствующее приглашение от одного из выпускников программы «Время героев», первый заместитель директора филиала ОАК — Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина Денис Погодин.
Путин также заявил, что на ПМЭФ у него запланировано много мероприятий.
В 2026 году форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», а страной-гостем станет Саудовская Аравия, которая примет участие в форуме в честь 100-летия установления дипломатических отношений с Россией.
