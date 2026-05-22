Дочь Рауля Кастро исключила его похищение после обвинений США

Дочь кубинского революционера Рауля Кастро, Мариэла, заявила, что ее отца «никто не похитит» после того, как США предъявили ему обвинения и объявили «беглецом от правосудия», передает EFE.
«Его никто не похитит. Я могу вас в этом заверить», — сказала Мариэла Кастро журналистам после акции в Гаване против обвинений в адрес ее отца.
По ее словам, Рауль Кастро спокойно относится к происходящему, а Куба готова противостоять давлению со стороны США.
20 мая Минюст США предъявил 94-летнему Раулю Кастро обвинения в сговоре с целью убийства граждан США и других преступлениях. Дело связано с событиями 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета организации Brothers to the Rescue («Братья во имя спасения»), созданной кубинскими эмигрантами в Майами. Тогда погибли четыре человека, трое из них были гражданами США.
По версии американских властей, истребители действовали по указанию Кастро, который в то время возглавлял Революционные вооруженные силы Кубы. Кубинская сторона утверждала, что самолеты нарушили воздушное пространство республики, однако Международная организация гражданской авиации пришла к выводу, что атака произошла над международными водами. После предъявления обвинений госсекретарь США Марко Рубио назвал Рауля Кастро «беглецом от американского правосудия» и допустил возможность его доставки в США.
На фоне обвинений Кастро президент США Дональд Трамп исключил вероятность эскалации между Штатами и Кубой.
