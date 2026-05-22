Дочь Рауля Кастро исключила его похищение после обвинений США

20 мая Минюст США предъявил 94-летнему Раулю Кастро обвинения в сговоре с целью убийства граждан США и других преступлениях. Дело связано с событиями 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета организации Brothers to the Rescue («Братья во имя спасения»), созданной кубинскими эмигрантами в Майами. Тогда погибли четыре человека, трое из них были гражданами США.