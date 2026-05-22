Лукашенко не ждут: Киев решил принять оппозиционерку Тихановскую вместо главы Белоруссии

МИД Украины пригласил в Киев Тихановскую, отказав в визите Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

МИД Украины отказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко в визите в страну для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Как заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, вместо этого Киев примет белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую.

«Мы увидели заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждем визита Тихановской на Украину», — сообщил Сибига.

При этом глава МИД Украины назвал «странным» предложение белорусского лидера об организации контактов с нелегитимным украинским главой.

Ранее KP.RU сообщал, что Лукашенко заявил о готовности ко встрече с Зеленским для разговора на тему белорусско-украинских отношений. Глава республики с недоумением отметил, что бывший комик не проявляет намерений на диалог между сторонами.

