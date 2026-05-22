Трамп рассказал, кто займет место ушедшей с поста нацразведки США Габбард

Президент США Дональд Трамп заявил, что заместитель директора национальной разведки Аарон Лукас временно возглавит ведомство после ухода Тулси Габбард. Об этом Трамп заявил в Truth Social.
«К сожалению, несмотря на проделанную великолепную работу, Тулси Габбард покинет администрацию 30 июня Ее пользующийся большим уважением первый заместитель директора национальной разведки Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора национальной разведки», — заявил Трамп.
Ранее о своей отставке сообщила сама Габбард. По данным Fox News, она направила Трампу заявление, в котором сообщила, что покидает пост с 30 июня 2026 года в связи с болезнью супруга.
Позже Габбард подтвердила решение в социальной сети X (бывший Twitter). Она поблагодарила президента за доверие и сообщила, что уходит с государственной службы, чтобы быть рядом с мужем.
Аарон Лукас — американский разведчик с более чем 20-летним опытом работы в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), пишет Hindustan Times. По данным Управления директора национальной разведки США (ODNI), он служил как аналитиком, так и офицером тайных операций и работал в разных странах.
В разное время Лукас занимал высокие должности в структурах национальной безопасности США. Во время первой администрации Дональда Трампа он работал руководителем аппарата в ODNI при Ричарде Гренелле, а также занимал пост заместителя старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности США.
Лукас родился в штате Арканзас. Он окончил Университет Техаса A&M со степенью бакалавра политологии, а затем получил степень магистра международных отношений в университете Джорджа Вашингтона.
