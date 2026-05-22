Науседа прокомментировал заявление главы МИД Литвы о нападении на Калининград

«Это не самое удачное высказывание Кястутиса Будриса, и, вероятно, господин Будрис, как эксперт по безопасности, взял верх над господином Будрисом как министром. Начались рассуждения о гипотетических сценариях, которые, возможно, подходят для эксперта по безопасности, но не совсем уместны для министра иностранных дел», — высказался Науседа.
В то же время президент Литвы подчеркнул, что «устраивать суд Линча над Кястутисом Будрисом точно не стоит».
Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил с Моськой из басни Крылова главу МИД Литвы Кястутиса Будриса, который призвал НАТО напасть на Калининград. В свою очередь губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что подобные угрозы возникают периодически. «Начинаем всерьёз переживать за здоровье наших соседей. Калининградцы спокойны, потому что уверены в том, что наш регион защищён президентом и армией нашей страны», — подчеркнул он.