Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Науседа прокомментировал заявление главы МИД Литвы о нападении на Калининград

По мнению президента Литвы, «устраивать суд Линча над Кястутисом Будрисом точно не стоит».

Заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса по поводу возможного нападения НАТО на Калининград является «не самым удачным». Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Это не самое удачное высказывание Кястутиса Будриса, и, вероятно, господин Будрис, как эксперт по безопасности, взял верх над господином Будрисом как министром. Начались рассуждения о гипотетических сценариях, которые, возможно, подходят для эксперта по безопасности, но не совсем уместны для министра иностранных дел», — высказался Науседа.

В то же время президент Литвы подчеркнул, что «устраивать суд Линча над Кястутисом Будрисом точно не стоит».

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил с Моськой из басни Крылова главу МИД Литвы Кястутиса Будриса, который призвал НАТО напасть на Калининград. В свою очередь губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что подобные угрозы возникают периодически. «Начинаем всерьёз переживать за здоровье наших соседей. Калининградцы спокойны, потому что уверены в том, что наш регион защищён президентом и армией нашей страны», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше