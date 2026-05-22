В метро Лондона на учениях смоделировали конфликт НАТО и России

«Несмотря на пробелы в беспилотниках и финансировании, командиры НАТО утверждают, что альянс уже извлекает уроки из конфликта на Украине», — указывается в публикации.
Как следует из данных издания, в рамках симуляции отрабатывался сценарий возможного наступления российских сил в Балтийском регионе. По легенде учений, 69-я мотострелковая дивизия России начинала наступление в районе эстонской границы, а силы НАТО координировали ответные действия из подземного штаба в Лондоне.
Военнослужащие применяли цифровую платформу управления Asgard Decide, которая позволяет моделировать удары беспилотников, координацию авиации и обмен разведданными в реальном времени. В ходе учений отрабатывались сценарии «глубоких ударов», использование дронов и взаимодействие союзников в условиях масштабного конфликта.
FT отмечает, что рядом с заброшенной частью станции продолжало функционировать обычное метро, а пассажиры не были осведомлены о проводимых под землей военных маневрах.
В НАТО подчеркнули, что речь идет не о концептуальной игре, а о репетиции уже существующих оборонительных планов альянса. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что учения направлены на демонстрацию способности альянса к сдерживанию.
Одновременно британские военные признали, что значительная часть технологий, которые предполагается использовать в подобных конфликтах, пока находится на стадии развития. В частности, речь идет о системах искусственного интеллекта, автономных комплексах и масштабном применении беспилотников.