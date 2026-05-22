Бирмингем впервые возглавил мэр-мусульманин

Бирмингем, второй по численности населения город Великобритании, впервые возглавил мусульманин Закир Чаудхри. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте городского совета Бирмингема.
«Для меня большая честь служить Бирмингему в качестве лорд-мэра», — сказал Чаудхри.
Чаудхри — эмигрант из Пакистана, он переехал в Бирмингем в 1969 году в возрасте четырнадцати лет. В 2006 году он стал городским советником, позже работал в управлении полиции Вест-Мидлендса и в комитете по надзору и контролю в сфере здравоохранения.
В Нью-Йорке в ноябре 2025 года мэром стал Зохран Мамдани. Он социалист, мусульманин и самый молодой политик на этом посту за последние сто лет. Политик родился 18 октября 1991 года в Кампале (Уганда) в семье индийского происхождения. Он обещал сделать проезд на городских автобусах бесплатным, «заморозить» арендную плату, расширить доступное жилье и повысить налоги для корпораций.
