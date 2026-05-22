Кевин Уорш возглавил Федеральную резервную систему США

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США.

Источник: Аргументы и факты

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США, передает американский телеканал CNBC.

На этом посту Уорш сменил Джерома Пауэлла, возглавлявшего ФРС восемь лет. Ранее Уорш был членом Совета управляющих Федеральной резервной системы. Он стал первым с 1987 года главой регулятора, который принял присягу в Белом доме.

Во время церемонии президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на независимую работу нового главы ФРС.

«Я хочу, чтобы Кевин был полностью независимым. Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично выполнял свою работу», — сказал Трамп.

Новый глава Федрезерва обещал провести изменения в работе американского ЦБ, включая сокращение объема активов на балансе, обновление системы анализа инфляции и пересмотр подхода к коммуникации с общественностью.

