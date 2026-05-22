Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против руководства Белоруссии, действие которых истекает 16 июня. Это следует из документа на сайте Федерального реестра США.
«Действия и политика отдельных членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — указано в документе. Указ будет официально опубликован 26 мая.
Речь идет об указе 43-го президента США Джорджа Буша — младшего. Документ предусматривает санкции в отношении лиц, которые, по мнению США, «подрывают демократические процессы и институты» в Белоруссии. В 2021 году президент Джо Байден подписал дополнительный указ, уточняющий критерии введения санкций.
В марте США сняли санкции с «Беларуськалия», «Белорусской калийной компании», Белинвестбанка, Банка развития и Минфина Белоруссии. В обмен власти Белоруссии освободили 250 заключенных.