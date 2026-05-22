Трамп сообщил, кто станет исполняющим обязанности главы Нацразведки США

Дональд Трамп объявил о назначении ветерана ЦРУ Аарона Лукаса на пост временно исполняющего обязанности директора Национальной разведки США.
В данной должности Аарон Лукас сменит Тулси Габбард. Госслужащая работала директором Национальной разведки США с 12 февраля 2025 года.
«Тулси проделала невероятную работу, и нам будет ее не хватать», — прокомментировал событие Трамп.
Ранее в западной прессе сообщалось, что Тулси Габбард подала в отставку из-за того, что у её супруга был обнаружена редкая форма рака костей.