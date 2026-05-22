Путин поддержал выдвижение главы Тувы на новый срок

Глава Тувы Владислав Ховалыг на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле попросил того поддержать его намерение участвовать в выборах главы региона в 2026 году.

Источник: РБК

Путин поддержал Ховалыга и пожелал ему удачи, отметив, что глава региона и его команда демонстрируют «хороший набранный темп», и в «последние годы проделана большая работа».

В то же время Путин призвал Ховалыга обратить внимание на социальные вопросы, в том числе на школы и дошкольные учреждения, которые нуждаются в ремонте. «Насколько я понимаю, количество учащихся во вторую смену в Тыве достаточно высокое, почти в два раза больше, чем в России в целом», — добавил он.

Ховалыг возглавляет Туву с апреля 2021 года. До его назначения этот пост занимал Шолбан Кара-оол.

Материал дополняется.