ЦИК Армении дал разрешение на уголовное преследование оппозиционера Теваняна

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении удовлетворила ходатайство прокуратуры о возбуждении уголовного преследования в отношении оппозиционного деятеля, кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Андраника Теваняна. Об этом сообщили в партии «Мать Армения».
«Центральная избирательная комиссия только что дала разрешение на лишение свободы лидера партии “Мать Армения” Андраника Теваняна. Андраник Теванян вместе со своими адвокатами направляется в Следственный комитет», — говорится в сообщении политической силы в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). 22 мая утром стало известно, что силовики пришли с обысками в офис, а затем и в квартиру оппозиционера.
Следственный комитет Армении 21 мая сообщил о возбуждении уголовного дела, в рамках которого Теваняну инкриминируются госизмена и шпионаж. Сам политик назвал обвинения в свой адрес абсурдными и беспочвенными.