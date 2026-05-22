Рубио заявил, что США не заинтересованы в бесконечных встречах по Украине

Марко Рубио заявил, что участие США в переговорах по урегулированию на Украине пока «не принесло плодов».

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона не заинтересована в бесконечных встречах по вопросу урегулирования на Украине, пишет РИА Новости.

«Мы будем рады заняться этим (мирным процессом — прим. ред.), если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. Но мы также не заинтересованы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят», — указал Марко Рубио во время встречи глав МИД стран НАТО в Швеции.

По его словам, участие США в переговорах по урегулированию на Украине пока «не принесло плодов».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что окончательное урегулирование украинского конфликта станет результатом компромисса.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
