Рубио заявил, что США не заинтересованы в бесконечных встречах по Украине

«Мы будем рады заняться этим (мирным процессом — прим. ред.), если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. Но мы также не заинтересованы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят», — указал Марко Рубио во время встречи глав МИД стран НАТО в Швеции.