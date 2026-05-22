Рубио заявил, что США не заинтересованы в бесконечных встречах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона не заинтересована в бесконечных встречах по вопросу урегулирования на Украине, пишет РИА Новости.
«Мы будем рады заняться этим (мирным процессом — прим. ред.), если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. Но мы также не заинтересованы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят», — указал Марко Рубио во время встречи глав МИД стран НАТО в Швеции.
По его словам, участие США в переговорах по урегулированию на Украине пока «не принесло плодов».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что окончательное урегулирование украинского конфликта станет результатом компромисса.