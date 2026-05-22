Рубио: конфликт на Украине может завершиться нетрадиционно

Госсекретарь США Марко Рубио 22 мая высказал мнение, что конфликт на Украине может завершиться нетрадиционным образом. Соответствующее заявление он сделал журналистам по итогам встречи глав МИД НАТО в Швеции.

Источник: AP 2024

«Он (конфликт на Украине. — Ред.) не закончится победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», — отметил Рубио.

По его словам, итогом конфликта должны стать переговоры. Госсекретарь также уточнил, что президент США Дональд Трамп крайне заинтересован в том, чтобы оказать содействие этому процессу, если у Вашингтона появится такая возможность.

В свою очередь, агентство Bloomberg 22 мая обратило внимание на позицию Кремля относительно сроков завершения специальной военной операции (СВО). Как следует из публикации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данные о том, что главой государства Владимиром Путиным якобы был установлен крайний срок для окончания СВО.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше