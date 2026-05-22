Рубио: конфликт на Украине может завершиться нетрадиционно

«Он (конфликт на Украине. — Ред.) не закончится победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», — отметил Рубио.
По его словам, итогом конфликта должны стать переговоры. Госсекретарь также уточнил, что президент США Дональд Трамп крайне заинтересован в том, чтобы оказать содействие этому процессу, если у Вашингтона появится такая возможность.
В свою очередь, агентство Bloomberg 22 мая обратило внимание на позицию Кремля относительно сроков завершения специальной военной операции (СВО). Как следует из публикации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данные о том, что главой государства Владимиром Путиным якобы был установлен крайний срок для окончания СВО.