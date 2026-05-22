Небензя: РФ приглашает постпреда Украины в ООН посмотреть, как «загибается ее экономика»

ООН, 22 мая. /ТАСС/. Правительство России готово пригласить постпреда Украины при ООН Андрея Мельника посетить российскую территорию и лично увидеть то, как, по словам последнего, «загибается» экономика РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«В связи с этим хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию, я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как “загибается” экономика России, и не только в Москве, но и в провинции», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности, созванном Россией в связи с преднамеренным ударом ВСУ по старобельскому колледжу в ЛНР.
В то же время он посетовал, что у украинского дипломата «не найдется желания» этого сделать.