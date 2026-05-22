Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР не мог быть случайностью или результатом работы средств противовоздушной обороны. Об этом он высказался в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место», — заявил дипломат.
Небензя подчеркнул, что рядом с колледжем в Старобельске нет никаких военных объектов. По словам постпреда России, ВСУ нанесли преднамеренный удар по ЛНР с целью максимизировать количество жертв. Подобные действия, уверен Небензя, демонстрируют террористическую и античеловеческую сущность руководства киевского режима.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российской стороной будет подготовлен решительный военный ответ на атаку ВСУ по Старобельскому колледжу.