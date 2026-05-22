Небензя заявил о преднамеренном ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ночной удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске не мог быть случайным. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза ООН.
По его словам, атака была преднамеренным ударом по гражданскому объекту. Небензя отметил, что беспилотники атаковали общежитие в три волны и били в одно и то же место. Он также отверг версию о том, что попадание могло быть связано с работой ПВО или средств радиоэлектронной борьбы.
«Удар не мог быть случайным: три волны беспилотников били в одно и то же место», — сказал российский дипломат.
По словам Небензи, атака была совершена ночью, когда общежитие было заполнено. Он также указал, что удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, был нанесен боевиками ВСУ с целью добиться максимального числа жертв.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По его данным, ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.