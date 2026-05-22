Путин поддержал решение Владислава Ховалыга переизбраться на пост главы Тувы

Владислав Ховалыг был назначен врио главы Тувы в апреле 2021 года. В сентябре того же года победил на выборах главы республики. До этого был гендиректором АО «Тываэнергосбыт» (входит в «Россети»). С 2008 года по 2018 год был мэром Кызыла, до этого занимал должность министра земельных и имущественных отношений Тувы.