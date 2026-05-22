Захарова: ЕС вместо слов о «фейках» РФ лучше посмотреть видео Пашиняна

Официальный представитель МИД, комментируя публикации западных СМИ о якобы российской кампании по дезинформации в преддверии выборов в Армении, разместила ролик со странным поведением премьера республики.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ЕС вместо утверждений о российских «фейках» об Армении лучше посмотреть видео самого премьера республики Никола Пашиняна. Захарова, комментируя публикации западных СМИ о якобы российской кампании по дезинформации в преддверии выборов в Армении, разместила в своем Telegram-канале ролик со странным поведением Пашиняна.

«На днях произошел очередной мощный вброс под видом якобы расследования EUvsDisinfo — пропагандистской структуры ЕС (функционирует в рамках East StratCom Task Force под эгидой внешнеполитической службы Евросоюза), созданной для “борьбы с российской дезинформацией и фейками”, — обратила внимание дипломат.

В статьях европейских СМИ утверждается, что Россия якобы запустила операцию «Матрешка» по дезинформации с использованием искусственного интеллекта. «Так вот, ответственно заявлю: этот ролик никакая операция “Матрешка” придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях, — отметила Захарова. — Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной. Поэтому прекратите придумывать фейки про “руку Кремля”.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
