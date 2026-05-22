Bloomberg: Британия отменила крупнейшее авиашоу из-за конфликта в Иране

Крупнейшее военно-воздушное шоу Великобритании, запланированное на лето, отменено из-за обострения конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Речь идет об отмене Королевского международного авиасалона, который традиционно принимает военный аэродром Фэрфорд. Он находится к югу от одноименного города и совместно эксплуатируется оборонными ведомствами Великобритании и США.
Подчеркивается, что сейчас авиабаза активно используется американской стороной для выполнения стратегических вылетов, напрямую связанных с обострением кризиса на Ближнем Востоке.
Согласно публикации, отменить мероприятие пришлось после консультаций между представителями американских и британских ВВС. Стороны пришли к выводу, что не смогут обеспечить доступ гражданских лиц в текущей оперативной обстановке.