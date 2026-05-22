Глава МИД Словакии подтвердил, что страна не направит солдат на Украину

Братислава продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и предоставлять системы нелетального характера, как, например, агрегаты для разминирования территории.

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар подтвердил сделанные ранее заявления представителей руководства республики, что словацкие военнослужащие не будут направлены на Украину. Высказывание политика распространила пресс-служба МИД.

«Словакия не отправит на Украину солдат в случае, когда уже будет установлен мир, для его поддержания», — отметил глава МИД. Братислава продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и предоставлять системы нелетального характера, как, например, агрегаты для разминирования территории.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг ранее звучавшие на Западе идеи направления на Украину после заключения мирного соглашения иностранных военнослужащих для разграничения сторон конфликта.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
