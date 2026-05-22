Представитель ООН: дети, школы и больницы никогда не должны становиться целями

ООН, 22 мая. /ТАСС/. Дети, школы и больницы никогда не должны становиться целями в ходе вооруженных конфликтов. Об этом заявила спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Ванесса Фрезьер на заседании Совета Безопасности, созванном по запросу России в связи с ударом по общежитию в Старобельске.
«Гражданские лица, дети, гуманитарный персонал и гражданские объекты — включая школы и больницы — никогда не должны становиться целями. Защита детей должна оставаться приоритетом. Их дома, их классы и их будущее не могут рассматриваться как сопутствующий ущерб», — сказала Фрезьер.
Она также заявила, что сообщения об ударе по Старобельску являются «суровым напоминанием» о продолжающихся атаках на школы в зонах конфликтов по всему миру. При этом спецпредставитель подчеркнула, что ООН не имеет доступа в этот район и не может подтвердить детали произошедшего. «Организация Объединенных Наций не имеет доступа к этому району и не находится в положении, позволяющем подтвердить детали сообщаемой атаки», — отметила Фрезьер.
ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По предварительным данным, в результате атаки погибли шесть человек, 15 пропали без вести, число пострадавших увеличилось до 39. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар не был случайным, о чем говорят 16 запущенных ВСУ беспилотников. Глава государства поручил Минобороны РФ проработать свои предложения по ответным мерам.