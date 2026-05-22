Синоптик Ильин рассказал о дождях и холоде в Петербурге в конце мая

Ведущий синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в конце мая в Санкт-Петербург придёт заметное похолодание.
Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru. По словам специалиста, 25 и 26 мая в городе ещё ожидается +14…+17 °C днём и +6…+10 °C ночью, местами возможны небольшие кратковременные дожди.
«В среду, четверг и пятницу в дневное время похолодает до +9…+11 °С, в ночные часы — от +1 до +6 °С», — сказал Ильин.
Он уточнил, что 27 и 28 мая вероятность дождей сохранится, а 29 мая осадков не ожидается, но утром возможен туман.
В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru рассказала, что в Москве 23 и 24 мая сохранится комфортная погода без жары.
По её словам, в выходные ночная температура в столице составит +16…+18 °C, днём ожидается +23…+25 °C. Однако на следующей неделе погоду будет определять «ныряющий» циклон, из-за которого в город начнёт поступать холодный воздух.
«Редкий день на следующей неделе обойдётся без осадков различной интенсивности», — предупредила Позднякова.
