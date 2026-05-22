На Украине повысили порог зарплаты для бронирования от мобилизации

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника зарплата должна составлять «почти 26 тыс. гривен».

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кабмин Украины изменил правила бронирования от мобилизации, повысив порог зарплаты до почти 26 тыс. гривен (свыше $580). Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

«Мы сегодня приняли решение, которое делает систему бронирования военнообязанных более прозрачной, справедливой, защищенной от злоупотреблений. Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые признаются критически важными для функционирования экономики в условиях военного положения. Три компонента этих изменений. Первый — это повышение требований для уровня средней заработной платы», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника зарплата должна составлять «почти 26 тыс. гривен». При этом изменение не затрагивает прифронтовые территории, где зарплата остается на том же уровне — 21 600 гривен (около $488). Соболев добавил, что местные органы власти обязаны в течение месяца пересмотреть и переутвердить свои критерии для определения предприятий критически важными.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет. О проблемах с мобилизацией на Украине говорят как местные, так и иностранные эксперты. Видео уличных рейдов и «актов силовой мобилизации», когда сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах и заталкивают в свои машины, регулярно попадают в соцсети. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава ВСУ. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попадающих в войска в результате насильственной мобилизации. Количество случаев дезертирства постоянно растет, при этом западные партнеры давят на Киев, требуя обеспечить комплектование армии.