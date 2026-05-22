Киевское руководство планирует продолжать конфликт на Украине ещё долгие годы. Такое заявление сделала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Украина отчаянно пытается пополнить свои фронтовые войска… Украинское руководство готово продолжать войну ещё долгие годы», — написала она в соцсети X.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что украинскому руководству стоит забыть о военной победе над Россией.
Аналитик Александр Меркурис отмечал, что ВСУ в панике из-за продвижения России в Сумской области.
Агентство Bloomberg писало, что Россия намерена завершить СВО до конца 2026 года.