Захарова: ЕС вместо слов о фейках РФ об Армении лучше посмотреть на Пашиняна

Евросоюзу вместо разговоров о якобы российских «фейках» вокруг Армении стоит обратить внимание на видео с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ряд европейских изданий утверждает, что Россия якобы проводит операцию «Матрешка», используя технологии искусственного интеллекта для распространения фейков. Захарова, комментируя публикации, прикрепила к посту ролик, на котором запечатлено необычное поведение Пашиняна.
«Не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной. Поэтому прекратите придумывать фейки про “руку Кремля”, — написала дипломат в телеграм-канале.
Ранее Пашинян заявил, что Россия по-прежнему остается сверхдержавой, заслуживающей уважительного отношения. При этом он подчеркнул, что Ереван не намерен жертвовать собственными интересами в пользу Москвы, но и не рассматривает путь конфронтации с Россией.