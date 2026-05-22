Соболенко поделилась, возьмёт ли после свадьбы фамилию мужа

Белорусская теннисистка Арина Соболенко раскрыла, планирует ли после свадьбы брать фамилию мужа.
«У меня будет моя фамилия. У меня есть своя история, и, слава богу, меня понимают. Мне хочется фамилию моего отца в историю вписать. Но если у нас когда-нибудь будут дети, там будет борьба. Но я уже проигрываю в этой битве, так что, наверное, да, дети у нас будут уже Франгулисами», — приводит слова Соболенко First&Red.
4 марта Соболенко объявила о помолвке со своим молодым человеком — бизнесменом Георгиосом Франгулисом. Она призналась, что не ожидала, что ей сделают предложение руки и сердца.
Соболенко находится в отношениях с Франгулисом с 2024 года.
Ранее Соболенко высказались об отказе от рукопожатий после матчей со стороны украинских спортсменов.