?TK: президент Чехии обеспокоен действиями США, вызывающими неуверенность в НАТО

Петр Павел отметил, что информацией о перемещении американских солдат в Польшу не располагал даже главнокомандующий силами альянса в Европе.

ПРАГА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел обеспокоен непредвиденными действиями руководства США, вызывающими неуверенность в НАТО. Об этом сообщило информационное агентство? TK.

«Меня беспокоит неуверенность и непредвиденность, которую мы наблюдаем ныне и в рамках НАТО», — привело агентство слова президента, сказанные в реакции на решение президента США Дональда Трампа направить 5 000 военнослужащих в Польшу. Оно было принято Белым домом без координации с другими государствами — членами Североатлантического альянса.

«Ранее нас союзники информировали о любых изменениях в численности военнослужащих и их размещении», — отметил Павел. Информацией о перемещении американских солдат в Польшу, по его словам, не располагал даже главнокомандующий силами НАТО в Европе. Три недели назад стало известно, что Вашингтон сократит на 5 000 военнослужащих подразделения, расквартированные в Германии.

Павел, как следует из сообщения, выразил уверенность, что государства — члены НАТО смогут договориться о координации действий в подобных случаях в дальнейшем.

