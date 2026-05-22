?TK: президент Чехии обеспокоен действиями США, вызывающими неуверенность в НАТО

«Меня беспокоит неуверенность и непредвиденность, которую мы наблюдаем ныне и в рамках НАТО», — привело агентство слова президента, сказанные в реакции на решение президента США Дональда Трампа направить 5 000 военнослужащих в Польшу. Оно было принято Белым домом без координации с другими государствами — членами Североатлантического альянса.
«Ранее нас союзники информировали о любых изменениях в численности военнослужащих и их размещении», — отметил Павел. Информацией о перемещении американских солдат в Польшу, по его словам, не располагал даже главнокомандующий силами НАТО в Европе. Три недели назад стало известно, что Вашингтон сократит на 5 000 военнослужащих подразделения, расквартированные в Германии.
Павел, как следует из сообщения, выразил уверенность, что государства — члены НАТО смогут договориться о координации действий в подобных случаях в дальнейшем.