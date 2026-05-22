Психолог Иванов: попытка не волноваться перед ЕГЭ только усилит стресс

Психолог Никита Иванов заявил, что волнение перед ЕГЭ — нормальная реакция, которую не нужно подавлять.
Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru. По словам специалиста, попытка убедить себя, что тревоги нет, только усиливает напряжение: школьник начинает переживать уже из-за самой тревоги.
«Да, я волнуюсь и могу при этом думать, сосредоточиться», — привёл Иванов более правильную внутреннюю установку.
Он отметил, что резкая подготовка в последнюю неделю истощает нервную систему. Лучше заниматься понемногу каждый день: решать пробные варианты, писать задачи, пересказывать тексты своими словами и разбирать ошибки.
Психолог также посоветовал родителям не давить на ребёнка фразами вроде «ты обязан» или «всё пропало». По словам Иванова, важно наладить режим, сон, питание, план подготовки и отдых, а также показать школьнику, что результат экзамена не определяет его ценность.
Ранее методист по физике Вероника Фролова в беседе с РИАМО рассказала, что высокие оценки и успешное решение типовых задач в школе не всегда свидетельствуют о том, что ребёнок по-настоящему понимает предмет.