США призвали к немедленному прекращению огня после удара ВСУ в ЛНР

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По предварительным данным, в результате атаки погибли шесть человек, 15 пропали без вести, число пострадавших увеличилось до 39. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар не был случайным, о чем говорят 16 запущенных ВСУ беспилотников. Глава государства поручил Минобороны РФ проработать свои предложения по ответным мерам.