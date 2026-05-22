США призвали к немедленному прекращению огня после удара ВСУ в ЛНР

Многие вопросы относительно этой атаки остаются без ответа, заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс.

ООН, 22 мая. /ТАСС/. США призывают к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня после сообщений о погибших и раненых при ударе ВСУ по старобельскому колледжу в ЛНР. Об этом заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета Безопасности.

«Мы следим за сообщениями о погибших и раненых в Луганске минувшей ночью. Многие вопросы относительно этой атаки остаются без ответа», — заявила дипломат.

«Пока мы ожидаем ответов на эти вопросы, мы подчеркиваем необходимость немедленного и всеобъемлющего прекращения огня как средства достижения прочного переговорного завершения войны», — добавила Брюс.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По предварительным данным, в результате атаки погибли шесть человек, 15 пропали без вести, число пострадавших увеличилось до 39. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар не был случайным, о чем говорят 16 запущенных ВСУ беспилотников. Глава государства поручил Минобороны РФ проработать свои предложения по ответным мерам.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
