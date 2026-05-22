В Татарстане дело о хищении 112 млн рублей направили в суд

В Татарстане трое жителей предстанут перед судом по делу о хищении более 112 млн рублей под видом строительства индивидуальных жилых домов.
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По версии следствия, один из обвиняемых создал ООО, и с июля 2022 года по февраль 2024-го фигуранты заключали с гражданами договоры подряда и продвигали строительные услуги в интернете.
Как считают следователи, обвиняемые размещали недостоверные сведения о возведении коттеджей и заявляли о 10-летнем опыте работы фирмы. В результате потерпевшими по делу стали 39 жителей республики.
В прокуратуре отметили, что часть похищенных денег двое обвиняемых потратили на земельные участки, оформленные на третьих лиц, а также на автомобили премиум-класса.
Фигурантам в зависимости от роли вменяют мошенничество и легализацию денежных средств. В ходе предварительного следствия на их имущество наложили арест на сумму свыше 100 млн рублей.
