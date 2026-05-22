Пентагон опубликовал вторую часть ранее засекреченных файлов якобы об НЛО

Пентагон опубликовал вторую часть видеозаписей и документов, касающихся предполагаемых появлений неопознанных летающих объектов.
Об этом сообщает CBS News.
Отмечается, что на сайте Пентагона появились новые файлы, среди которых 51 видео, семь аудиофайлов и шесть текстовых документов.
Ранее Пентагон опубликовал данные о случае преследования сверхскоростного неопознанного объекта в конце 2025 года. Согласно документам, высокопоставленные сотрудники разведки США и федеральные агенты использовали вертолёты и тепловизионные камеры FLIR для поиска аномалий в горном массиве и зафиксировали «раскалённый» шар, совершавший манёвры, недоступные земной технике.