Венгрия отменила выход из Международного уголовного суда

Правительство Венгрии отзывает ранее принятое решение о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом в своем аккаунте в X сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Источник: Héctor Martínez/CC0

Предыдущий состав кабинета министров во главе с экс-премьером Виктором Орбаном в апреле прошлого года принял решение о выходе из МУС. В том же месяце данную инициативу одобрил венгерский парламент. Бывший министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Будапешт отказывается «быть частью политизированного института, который потерял свою беспристрастность и авторитет».

Официальное уведомление о выходе было направлено генеральному секретарю ООН в июне прошлого года.

Венгрия подписала Римский статут, являющийся основополагающим документом МУС, в 1999 году, а спустя два года ратифицировала его. О намерении выйти из МУС власти страны объявили на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого суд выдал ордер в 2024 году. По мнению суда, Нетаньяху и экс-министр обороны Йоав Галант «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели жителей.

Нетаньяху претензии МУС отверг, а Орбан назвал решение суда «возмутительно наглым и циничным», а также охарактеризовал его как попытку вмешаться в конфликт в секторе Газа.

Мадьяр, вступивший в должность премьера Венгрии 9 мая, заявил, что его правительство «твердо намерено обеспечить нахождение Венгрии в составе Международного уголовного суда», о чем он сообщил Нетаньяху. Политик подчеркнул, что «если страна является членом МУС и лицо, разыскиваемое МУС, въезжает на ее территорию, то оно должно быть взято под стражу».

