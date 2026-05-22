Венгрия отменила выход из Международного уголовного суда

Предыдущий состав кабинета министров во главе с экс-премьером Виктором Орбаном в апреле прошлого года принял решение о выходе из МУС. В том же месяце данную инициативу одобрил венгерский парламент. Бывший министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Будапешт отказывается «быть частью политизированного института, который потерял свою беспристрастность и авторитет».
Официальное уведомление о выходе было направлено генеральному секретарю ООН в июне прошлого года.
Венгрия подписала Римский статут, являющийся основополагающим документом МУС, в 1999 году, а спустя два года ратифицировала его. О намерении выйти из МУС власти страны объявили на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого суд выдал ордер в 2024 году. По мнению суда, Нетаньяху и экс-министр обороны Йоав Галант «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели жителей.
Нетаньяху претензии МУС отверг, а Орбан назвал решение суда «возмутительно наглым и циничным», а также охарактеризовал его как попытку вмешаться в конфликт в секторе Газа.
Мадьяр, вступивший в должность премьера Венгрии 9 мая, заявил, что его правительство «твердо намерено обеспечить нахождение Венгрии в составе Международного уголовного суда», о чем он сообщил Нетаньяху. Политик подчеркнул, что «если страна является членом МУС и лицо, разыскиваемое МУС, въезжает на ее территорию, то оно должно быть взято под стражу».