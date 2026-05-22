Венгрия отменила выход из Международного уголовного суда

Венгрия подписала Римский статут, являющийся основополагающим документом МУС, в 1999 году, а спустя два года ратифицировала его. О намерении выйти из МУС власти страны объявили на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого суд выдал ордер в 2024 году. По мнению суда, Нетаньяху и экс-министр обороны Йоав Галант «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели жителей.