Зампостпреда США в ООН не осудила теракт ВСУ в Старобельске

Зампостпред США в ООН на Совбезе не осудила совершенный теракт ВСУ в ЛНР.

Источник: © РИА Новости

ООН, 22 мая — РИА Новости. Заместитель постоянного представителя США в ООН Тамми Брюс на заседании Совета Безопасности Всемирной Организации в пятницу не осудила совершенный ВСУ теракт в Старобельске.

«Много вопросов, которые касаются этого удара, пока на них нет ответов. Соединенные Штаты вновь призывают Россию обеспечить возможность гуманитарным сотрудникам получить доступ к районам, которые находятся под ее контролем», — заявила Брюс.

При этом она призвала Россию и Украину прекратить конфликт.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
