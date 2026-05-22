КНР глубоко встревожена в связи с жертвами атаки ВСУ на Старобельск в ЛНР. Об этом заявил постпред Китая при ООН Фу Цун.
«Китай… выражает глубокую обеспокоенность в связи с имеющимися в результате жертвами, в частности среди учащихся», — цитирует его РИА Новости.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Старобельске.
Также он отметил, что удар в Старобельске не был случайным, три волны БПЛА били в одно место.
Атака ВСУ на колледж в ЛНР подтверждает недоговороспособность киевского режима, подчеркнул Небензя.
