Роналду — о чемпионстве «Аль-Насра»: это так много значит для нас

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в чемпионате Саудовской Аравии.

«Это так много значит для нас. Ялла, “Аль-Наср”!» — написал Роналду в социальных сетях.

21 мая «Аль-Наср» победил «Дамак» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место по итогам сезона.

Для Роналду это первая победа в чемпионате Саудовской Аравии после перехода в «Аль-Наср» в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Роналду сыграет на своём шестом чемпионате мира.