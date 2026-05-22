Роналду — о чемпионстве «Аль-Насра»: это так много значит для нас

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в чемпионате Саудовской Аравии.
«Это так много значит для нас. Ялла, “Аль-Наср”!» — написал Роналду в социальных сетях.
21 мая «Аль-Наср» победил «Дамак» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 4:1.
«Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место по итогам сезона.
Для Роналду это первая победа в чемпионате Саудовской Аравии после перехода в «Аль-Наср» в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Роналду сыграет на своём шестом чемпионате мира.