Собянин: сбит один БПЛА, летевший на Москву

Сбит один летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщал, что силами ПВО уничтожены два БПЛА, летевших на Москву.
Также стало известно, что средства противовоздушной обороны за шесть часов сбили 41 украинский беспилотник.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше