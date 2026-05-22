В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах, сообщил украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в области.
«В Сумах слышали взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучат в Черниговской и частях Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей Украины.
