Педиатр Татаркина: дети быстрее взрослых перегреваются в жару

Педиатр Ольга Татаркина предупредила, что детский организм переносит перегрев тяжелее взрослого, а тепловой и солнечный удары могут развиваться стремительно.

Об этом она рассказала РИАМО. По словам врача, тепловой удар связан с общим перегревом организма, а солнечный возникает из-за воздействия прямых лучей на голову и особенно опасен для нервной системы ребёнка.

«Если на этом этапе взрослые не обратят внимание на состояние ребёнка и не уведут его с жары, ситуация способна быстро ухудшиться», — предупредила Татаркина.

Она пояснила, что первыми признаками перегрева могут быть вялость, сонливость, капризы, потеря интереса к играм, головная боль, слабость и сухость во рту. При ухудшении состояния температура иногда поднимается до +40…+41 °C, возможны судороги, спутанность сознания и потеря сознания.

Ранее диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что правильный перекус на ЕГЭ помогает снизить стресс.