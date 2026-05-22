Педиатр Татаркина: дети быстрее взрослых перегреваются в жару

Педиатр Ольга Татаркина предупредила, что детский организм переносит перегрев тяжелее взрослого, а тепловой и солнечный удары могут развиваться стремительно.
Об этом она рассказала РИАМО. По словам врача, тепловой удар связан с общим перегревом организма, а солнечный возникает из-за воздействия прямых лучей на голову и особенно опасен для нервной системы ребёнка.
«Если на этом этапе взрослые не обратят внимание на состояние ребёнка и не уведут его с жары, ситуация способна быстро ухудшиться», — предупредила Татаркина.
Она пояснила, что первыми признаками перегрева могут быть вялость, сонливость, капризы, потеря интереса к играм, головная боль, слабость и сухость во рту. При ухудшении состояния температура иногда поднимается до +40…+41 °C, возможны судороги, спутанность сознания и потеря сознания.
